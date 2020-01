1B ontwaakt uit winterslaap: voorbeschouwing op dit weekend

Terwijl er in 1A nog niet gevoetbald moet worden dit weekend, moeten ze in 1B wel vol aan de bak. Beerschot opent vanavond de debatten van de zevende speeldag in de tweede periode tegen Roeselare.

Voor Beerschot is het meteen een belangrijke wedstrijd. Ze staan voorlopig aan de leiding in de tweede periode met één punt meer dan Lommel. Het is ook uitkijken naar het debuut van Frédéric Frans. De verdediger kwam over van Lierse Kempenzonen en hij wordt meteen in de basis verwacht.

Ook Roeselare doet het niet slecht met 9 op 18. Als de bezoekers kunnen winnen, klimmen ze over Beerschot naar de eerste plaats en doen ze in het algemene klassement ook een goede zaak. Mits een overwinning springen ze weer over Lommel naar de zesde plaats en zetten ze Lokeren al op 8 punten.

Westerlo-Lommel, Union-OHL en Virton-Lokeren

Westerlo kwam traag op gang in de tweede periode, maar in de laatste wedstrijd speelden ze wel zeer sterk op het veld van Sporting Lokeren. Morgen wacht een thuiswedstrijd tegen Lommel. Voor Lommel hetzelfde verhaal als Roeselare. Bij een overwinning komen ze op kop en ook wat het algemeen klassement betreft zouden ze enorm goede zaak doen.

Het ligt allemaal zeer dicht bijeen, want als Union wint van OHL doen ze ook volop mee voor de tweede periodetitel. OHL heeft de eerste periodetitel al beet, maar als ze nog kans willen maken op de tweede periodetitel, kunnen ze maar best winnen. Ze staan nu voorlaatste met 7 op 18.

Sporting Lokeren staat moederziel alleen laatste. Zij hebben 2 op 18 en ook in het algemeen klassement bengelen ze onderaan. Een overwinning op het veld van Virton zou dus meer dan deugd doen voor de Waaslanders, maar het wordt zeker geen makkelijke opgave. Als we naar het algemeen klassment kijken staat Virton namelijk op de eerste plaats. Als ze geen periodetitel pakken, zijn ze daar natuurlijk niets mee.

Klassmenten

Tweede periode

1) Beerschot - 11

2) Lommel - 10

3) Union - 9

4) Roeselare - 9

5) Virton - 9

6- Westerlo - 7

7) OHL - 7

8) Sporting Lokeren - 2

Algemeen klassement

1) Virton - 36

2) OHL - 35

3) Westerlo - 33

4) Union - 31

5) Beerschot - 28

6) Lommel - 21

7) Roeselare - 20

8) Sporting Lokeren - 15