Stadiondossier legt ook wissel van de macht bij Cercle bloot: Schotte stopt als voorzitter, opvolger reeds bekend

Toen Club Brugge vrijdag zijn stadionplannen bekendmaakte aan het grote publiek, viel Frans Schotte, de voorzitter van stadsgenoot Cercle Brugge, uit de lucht. Daar is een logische verklaring voor.

De reden waarom Frans Schotte niet op de hoogte was van de stadionplannen van Club Brugge, was dat hij, de huidige voorzitter, niet op de hoogte werd gebracht door burgemeester Dirk De fauw, maar wel zijn toekomstige opvolger, Vincent Goemaere.

Volgens Het Nieuwsblad werd er normaal gezien pas aanstaande dinsdag over de wissel van de macht bij Cercle gecommuniceerd. Goemaere is een Brugs ondernemer die en zetelde al langer in het bestuur van de Vereniging. Hij werd door Oleg Petrov, de CEO van Monaco, naar voren geschoven als opvolger van Schotte. De 72-jarige Schotte zet een stapje opzij.