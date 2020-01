Bölöni wijst Lamkel Ze voor de zoveelste keer terecht: "Hij is een groot, groot probleem"

De fans van Antwerp mogen hem dan wel op handen dragen, zijn coach wordt knettergek van hem. Laszlo Bölöni zag Didier Lamkel Ze in een onbelangrijke oefenmatch rood pakken na natrappen. De Roemeen weet zelf ook niet meer wat hij met zijn Kameroense 'bad boy' moet aanvangen.

Bölöni sprak minutenlang met Lamkel Ze na zijn uitsluiting, maar of hij is doorgedrongen, betwijfelt hij ten zeerste. "Didier is inderdaad een groot, groot probleem”, reageerde de T1 bij HLN. “We doen enórme inspanningen om hem te doen begrijpen dat zij die een klein beetje meer talent hebben meegekregen van de Goede Vader, dat die niet meer rechten maar meer plíchten hebben dan anderen. Maar dat lijkt Didier maar heel moeilijk te snappen."

"Héél moeilijk. Ik weet zelfs niet of hij het ooit zal snappen. En dan heb ik het niet over die rode kaart in een oefenmatch. Uiteraard betreur ik dat, maar het is niet het einde van de wereld. Dit gaat veel verder dan dat. Iedereen weet dat. Maar we zijn al veel te lang en veel te vaak bezig over Didier. Al begrijp ik jullie, en jullie mij ook denk ik."