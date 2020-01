Wonderkind van FC Barcelona op weg naar de Premier League

Louie Barry trok voorbije zomer van West Bromwich naar FC Barcelona. Ook PSG wilde hem toen, maar de Catalaanse club trok aan het langste eind. Hij wordt gezien als een groot talent, maar hij lijkt nu toch opnieuw te vertrekken naar zijn thuisland.

Louie Barry wordt gezien als één van de grootste talenten in het Engelse voetbal. De aanvaller speelde bij de jeugd van West Bromwich, maar FC Barcelona haalde hem daar vorige zomer weg. Een kans bij de eerste ploeg heeft hij nooit gekregen. Hij speelde wel drie wedstrijden in de UEFA Youth League.

Aston Villa zou hem daar nu willen weghalen. De Engelse club zou zo'n 3 miljoen pond over hebben voor Barry. Aston Villa staat net boven de degradatiezone in de Premier League. Ze hebben één puntje meer dan Bournemouth, de 18de in de stand.