OH Leuven ootmoedig: "Na rust stond er maar één ploeg op het veld" en "Misschien niet verdiend, maar ..."

Oogstrelend was het niet wat OH Leuven liet zien op bezoek bij Union, efficiënt des te meer. Dat beseften ze zelf ook maar al te goed.

"De drie punten zijn na zo'n wedstrijd met zo'n spelverloop misschien wel het belangrijkste", was Olivier Myny tevreden met de overwinning. "Dat we op het einde toch nog kunnen winnen na een moeilijke tweede helft doet veel deugd."

Waren controle totaal kwijt

Een gevoel dat ook leefde bij coach Euvrard: "Het was een match met twee helften. We toonden ons meteen efficiënt in de eerste helft en begonnen goed, maar na de rust stond er maar een ploeg op het veld. We waren de controle totaal kwijt."

"Het was niet goed, maar we slaagden er toch nog in om op het einde van de wedstrijd het winnende doelpunt te maken. Het was misschien geen verdiende overwinning, maar we zijn er wel heel erg blij mee", gaf de oefenmeester van de Leuvenaars toe.