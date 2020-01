Beerschot-verdediger na gelijkspel tegen Roeselare: "Verschil tussen beide helften was enorm"

Beerschot begon aan 2020 met een gelijkspel tegen Roeselare. Een resultaat waar beide teams wel mee konden leven.

“We speelden een goede eerste helft en scoorden heel snel”, vertelde Beerschot-verdediger Pierre Bourdin achteraf. “2020 had niet beter kunnen beginnen op dat vlak. Alles waar we op stage aan gewerkt hadden pakte goed uit.”

“Maar in de tweede helft stuikte alles in elkaar. Het verschil in kwaliteit was groot tussen beide helften. Roeselare veranderde wat van tactiek tijdens de rust en veranderde constant van flank. Daar hadden we het erg lastig mee.”

“Toch is een gelijkspel geen slecht resultaat tegen dit Roeselare. Alles blijft mogelijk in deze tweede periode.”