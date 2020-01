OFFICIEEL: Yuta Koike keert niet terug naar Sint-Truiden, maar trekt definitief naar Japan

De Japanse linksachter Yuta Koike zal niet terugkeren naar STVV. Hij werd de afgelopen maanden al uitgeleend en vertrekt nu definitief bij de Kanaries.

In de zomer van 2018 maakte de Japanner Yuta Koike de overstap van RKU naar Sint-Truiden. In Limburg kwam Koike nooit aan spelen toe en hij werd na iets meer dan een half jaar uitgeleend aan de Kashima Antlers in zijn thuisland. Daar kwam hij tot 14 wedstrijden in de J-League en acht duels in de League en Emperor’s Cup samen.

Nu vertrekt Koike definitief bij Sint-Truiden richting de Japanse eerste klasser Cerezo Osaka. Daar zal hij ploegmaat worden van Yuta Toyokawa die eerder al de overstap maakte van KAS Eupen.