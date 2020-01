Vreemde wedstrijden in 1B: "Alsof ze 11 andere spelers het veld opstuurden"

Zeven ploegen die nog in aanmerking komen voor de tweede periodetitel met nog zeven matchen te spelen in 1B. Dat het spannend is in de Proximus League... Analist Karel Fraeye zag een paar vreemde wedstrijden afgelopen weekend.

Zo was er Beerschot, dat na de rust amper nog iets kon klaarmaken tegen Roeselare. "Beerschot scoorde tegen Roeselare heel snel de 1-0 en domineerde de eerste helft op het Kiel compleet, maar kwam dan zelf gedurende een volledige tweede helft nooit onder de druk van de West-Vlamingen uit. Alsof beide ploegen elk 11 andere spelers het veld hadden opgestuurd", zegt hij bij Sporza. Eenzelfde verhaal was er in Union-OHL. "Leuven had eigenlijk de volledige controle over de eerste helft en kon door de nodige efficiëntie met een 0-2-voorsprong gaan rusten. Maar in de tweede helft werden de Leuvenaars door Union echt helemaal zoek gespeeld en na de 2-2 was het wachten op het nekschot voor de Leuvenaars. Trainer Euvrard gokte met het inbrengen van sluipschutter Perbet en zijn risico werd beloond."