KV Oostende geeft zege uit handen tegen St. Gallen

In La Manga speelde KV Oostende vanmiddag zijn eerste en enige oefenwedstrijd van het oefenkamp. Tegen het Zwitserse Sankt Gallen leken de Kustboys lange tijd te zullen winnen, maar twee doelpunten in een minuut deden Oostende de das om.

De wedstrijd begon furieus. Na enkele minuten kwam Oostende op voorsprong via Sylla, die scoorde na een knappe actie van Sakala. Amper een paar minuten later stonden de bordjes al in evenwicht: Guillemenot lobde de bal over Ondoa.

Oostende miste in de eerste helft nog enkele kansen, maar Sakala, die erg actief was, scoorde de 2-1 op aangeven van Guri.

Op het uur verving Van Wijk acht spelers, waarna de wedstrijd dood leek te bloeden. Tot minuut 85. Eerst verrastte Ribeiro Dutoit met een afstandsschot. Nauwelijks een minuut later kwamen de Zwitsers zelfs op voorsprong.

Nieuwkomer Sagna zorgde in het absolute slot ei zo na voor de gelijkmaker, maar zijn schot belandde op de dwarsligger.