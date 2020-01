Ex-Club Brugge-smaakmaker solliciteert naar terugkeer naar België: "Maar niet naar Anderlecht of Standard"

De transfermarkt is nog meer dan twee weken open en er zijn nog koopjes te doen. Als er iemand bijvoorbeeld Victor Vazquez terug naar België wil halen, is het nu het moment. De ex-Bruggeling is immers een vrije speler.

Vazquez wil zich immers weer voetballer voelen na een ontgoochelende periode in Qatar. "Ik heb een paar weken geleden mijn contract bij Umm-Salal beëindigd", zegt hij in HLN. "Het niveau hier is teleurstellend. De beleving is ook anders. Je speelt in lege stadions, vaak voor hooguit twintig mensen. Het is net alsof je alleen maar vriendschappelijke wedstrijden afwerkt. Daarom wil ik weg. Want geld alleen maakt niet gelukkig."

Vazquez zou een terugkeer naar België wel zien zitten. "Belgische clubs mogen me bellen, ja. Iedereen mag me bellen - ik ben een vrije speler. Maar naar Standard of Anderlecht zal ik nooit gaan. Uit respect voor Club. Ik zal hen, net zoals Barcelona, altijd dankbaar blijven. België was de beste periode uit mijn carrière."