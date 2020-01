Kompany praat over Anderlecht bij huldiging: "Het proces verloopt aardig parallel met mijn sportieve carrière"

Vincent Kompany werd zondagavond geëerd voor zijn carrière bij Manchester City. De huidige speler/manager van Anderlecht sprak er ook over zijn project bij de Brusselaars.

Kompany kreeg de handen op elkaar in een vol Savoy hotel. "Ik ben bijzonder vereerd met deze onderscheiding”, noteerde HLN. “Dit had ik nooit durven voorspellen of dromen, toen ik elf jaar geleden in Engeland mijn opwachting maakte. Maar het is een ‘special journey’ geworden."

Over zijn keuze voor Anderlecht dan. “Het belangrijkst voor mij was dat ik nog altijd speler kon zijn. Dat wou ik niet opgeven. Tegelijk ben ik verantwoordelijk voor de uitbouw van de club. Kijk, ik hou gewoon van elk moment in dat proces. Dat loopt aardig parallel met mijn sportieve carrière. Ook die verliep met vallen en opstaan. ‘Wat zou ik niet bereikt hebben zonder die blessures?’, is een vraag die ik me eeuwig zou kunnen stellen mocht ik mentaal niet zo sterk zijn. Die mentale sterkte moet ik nu ook tonen. Dat loont: ik zie ons verbeteren en hou van dat proces."

En hij is niet van plan dat snel de rug toe te keren. Gevraagd of hij zich als opvolger van Pep Guardiola ziet, antwoordde hij: "Ik hou van de club, maar daar denk ik om twee redenen niet aan. Eén: Pep is er nog altijd. Twee: Anderlecht is een veel te interessante en mooie uitdaging."