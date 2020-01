Nieuwe paleisrevolutie bij Anderlecht: Van Eetvelt lost weldra Van Biesbroeck af als CEO, ook functies voor Vandenhaute en Lefevre

Anderlecht heeft de afgelopen jaren heel wat hervormingen doorgevoerd in de bestuurskamer en ook 2020 begint op dat vlak met een bom. Heel wat nieuwe namen doen hun intrede bij paars-wit.

Karel Van Eetvelt -de huidige baas van Febelfin- wordt vanaf 1 april de nieuwe CEO van de club. Hij volgt Jo Van Biesbroeck op. Die laatste zal Van Eetvelt wel nog twee en een halve maand zal bijstaan. Dat bevestigde Anderlecht zopas via de clubsite.

Wouter Vandenhaute gaat dan weer aan de slag als extern adviseur van Van Eetvelt. “Ik ben aangenaam verrast over de open, constructieve gesprekken die ik met de voorzitter kon voeren", vertelde hij op de clubsite.

"Op basis daarvan heb ik besloten om als extern adviseur de nieuwe CEO en de Raad van Bestuur, die alle strategische beslissingen neemt, bij te staan. Met mijn expertise op diverse terreinen wil ik graag meehelpen om van Anderlecht opnieuw een club te maken waar winnen in de cultuur zit.”

Daarnaast wordt de Raad van Bestuur uitgebreid met twee onafhankelijke bestuurders: Patrick Lefevere -manager van wielerteam Deceuninck-Quick Step- en de Brusselse burgemeester Philippe Close.

Over Michael Verschueren wordt op de clubsite met geen woord gerept. Het Laatste Nieuws meldde wel al eerder dat hij zijn plekje in de Raad van Bestuur verliest, maar over zijn toekomst is dus nog niets officieel bevestigd.