Fans stuwen Brusselse club vooruit, maar ze grijpen opnieuw naast leidersplaats: "Of het een mentaal probleem is?"

Union Sint-Gillis had tegen OH Leuven opnieuw een fantastische kans om (mee) aan kop te komen in de tweede periode, maar niet voor het eerst hebben ze dat niet kunnen afmaken. "Of het iets mentaal is?"

De supporters deden hun absolute best in de tweede helft om Union naar nieuwe hoogten te stuwen: "Het is een eer om hier te spelen, ze hebben ons echt vooruitgestuwd en energie gegeven", aldus nieuwkomer Aron Sigudarson.

Mentaal probleem?

"Ik kende de competitie nog niet natuurlijk, het was mijn eerste wedstrijd in 1B. OH Leuven is een goede ploeg, toch hadden we een heel goede zaak kunnen doen in deze match met oog op de rest van het seizoen. Volgende week is er tegen Beerschot een nieuwe kans."

Maar toch greep het uiteindelijk naast de punten: "Ik denk dat het eerder een psychologisch probleem is dat we onze kansen niet afmaken dan dat we naast die leidersplaats grijpen", aldus coach Thomas Christiansen daarover.