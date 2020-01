Mignolet vergelijkt Club Brugge met Liverpool: "Nu meer een vriendengroep" & "Vanaken betere afwerker dan Firmino"

Het seizoen na zijn overwinning in de Champions League met Liverpool -weliswaar als bankzitter- staat Simon Mignolet met Club Brugge autoritair aan de leiding in de Pro League. De doelman voelt zich duidelijk in zijn sas bij Club.

De sfeer bij Club Brugge is volgens Simon Mignolet helemaal anders dan bij Liverpool, ondanks het feit dat het allebei topclubs zijn in eigen land. "De sfeer en beleving zijn hier super op training. Het is zoals bij de Rode Duivels. Je komt hier echt in een vriendengroep terecht. Bij Liverpool heb ik nooit die vreugde na een overwinning ervaren. Bij Club is het helemaal anders", zei de nummer 1 van blauw-zwart bij Het Laatste Nieuws.

Het niveau van de afwerking bij Hans en Ruud is vergelijkbaar met dat van Salah.

In die vriendengroep schiet Mignolet goed op met Ruud Vormer en Hans Vanaken. "'Dat is wat anders dan Firmino en Salah', roepen ze als ze op training scoren. Wat afwerking betreft moeten Hans en Ruud niet veel onder doen voor hen. Ik schat ze op dat vlak misschien hoger in dan Firmino. Het niveau is vergelijkbaar met dat van Salah", besloot hij.