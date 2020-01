Beste Belg in het buitenland? Hazard wint voor de derde keer op rij

De Gouden Schoen gaat naar de beste voetballer van de Belgische velden van 2019, maar voor de allerbeste Belgen, de crème de la crème, moeten we in het buitenland zijn. Wie kroonde zich tot 'Beste Belg in het Buitenland'?

Het werd uiteindelijk een driestrijd tussen Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Hazard omdat hij Chelsea aan de Europa League hielp en een droomtransfer naar Real Madrid versierde, De Bruyne strooit dit seizoen met assists alsof het een lieve lust is en Lukaku heeft een zeer groot aandeel in het succes van Inter. Maar de beslissing viel op Eden Hazard. Met een straatlengte verschil zelfs. De dribbelaar verzamelde 458 stemmen, De Bruyne 348 en 'Big Rom' 248. Youri Tielemans en Axel Witsel vervolledigden de top-5. Het is al de derde opeenvolgende keer dat Hazard deze onderscheiding krijgt opgestuurd.