🎥 Standard opent vrijdag 2020 met lastige verplaatsing: "Dat is de kracht van Mechelen"

Standard opent deze vrijdag het kalenderjaar 2020 op het veld van KV Mechelen. Een belangrijke verplaatsing voor de Rouches.

De "positieve" bilan van de stage, de dingen waar Standard nog beter moest op worden voor de tweede seizoenshelft, of het vertrek van Renaud Emond... opnieuw in België na een week onder de Spaanse zon, blikt assistent-coach van Standard, Mbaye Leye, terug en vooruit.

"KV Mechelen? Een robuust en efficiënt team"

De assistent van Michel Preud'homme kent het belang van de wedstrijd van vrijdag in Mechelen. "We willen het spel maken en winnen" vertelt de Senegalees die ook weet dat Mechelen een lastige klip is waar Standard over moet.

"Het is een ploeg die de duels niet schuwt en voor elke bal gaat. Dat is hun sterkte. We zullen sterk voor de dag moeten komen tegen een goed defensief blok", vervolgt Leye.

En Standard kan zich geen valse start veroorloven na een gecompliceerd einde van 2019. "We moeten die drie punten meepakken uit Mechelen om onze plek in Play-off 1 zo snel mogelijk te verzekeren."