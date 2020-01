Verschueren spreekt na paleisrevolutie: "Gelachen met berichten dat ik geen job meer had" en "Ben bezig met twee inkomende transfers"

Michael Verschueren was niet echt betrokken bij de wijzigingen die Anderlecht heeft doorgevoerd in zijn top. Een teken voor velen dat de macht van de sportief manager word ingeperkt. Of zelfs het begin van het einde voor hem. "Voor mij verandert er niets", verzekerde hij ons echter.

Verschueren tekende present op de Gouden Schoen, terwijl Marc Coucke de vele commotie ontweek. Verschueren ging de vragen ook niet uit de weg. "Ik heb gelezen dat het niet zeker was dat ik nog een job had. Daar heb ik wel mee moeten lachen. Er zijn al discussies sinds november", aldus de sportief manager van paars-wit.

Ik leg nu verantwoording af aan Van Eetvelt

Verschueren verloor zijn plaats in de Raad van Bestuur, maar dat was volgens hem altijd al het plan. "Zij die een uitvoerende job hebben binnen de club zijn niet langer lid van de Raad van Bestuur. Dat lijkt me ook logisch. We hebben twee nieuwe leden toegevoegd met Lefevere en Vandenhaute, mensen die iets kunnen toevoegen. Daarnaast komt er nog een afvaardiging uit de politiek (Brussels burgemeester Philippe Close) bij, dat lijkt me ook belangrijk."

"Marc Coucke blijft voorzitter van de Raad van Bestuur, maar heeft geen uitvoerende functie. Uiteraard moest er een vervanger komen voor CEO Jo Van Biesbroeck, die sowieso al zou stoppen. Wat er nu concreet verandert? Karel Van Eetvelt wordt CEO in de traditionele zin van het woord. Ik ga nu rapporteren aan meneer Van Eetvelt in plaats van aan Marc Coucke. Het is een heel aangename man met wie ik vandaag nog twee uur een goeie babbel heb gehad. Hij heeft heel veel expertise en ik heb er een heel goed gevoel bij. Voor mij verandert er niets. Ik heb nog altijd dezelfde sportieve strategie en ik focus me op de transfers. Dat is ook mijn job."

Ik ben aan het onderhandelen, zowel in- als uitgaand

Die job is wel niet makkelijk door de financiële beperkingen. Op inkomend vlak is het dan ook heel rustig geweest. "Ik heb veel werk. Er zijn al vier-vijf spelers weg. Ik ben aan het onderhandelen, zowel in- als uitgaand. Er zijn een paar heel concrete dossiers waarvan twee inkomend, maar ik heb geleerd daar niet over te communiceren voor het volledig rond is. Het is al een paar keer op het einde in het water gevallen..."

Rond de komst van Wouter Vandenhaute is er wel wat commotie ontstaan. De adjudant van Van Eetvelt heeft immers ook nog een makelaarskantoor (Let's Play). "Ik zie het probleem niet. Hij is enkel de consultant van de CEO. Hij heeft veel ervaring op veel domeinen. Het is aan de CEO om de rol van Vandenhaute legaal te definiëren. De context lijkt me logisch. Hij heeft alle capaciteiten om dat te doen."