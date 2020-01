Mignolet lijst op wie er in België een stap hogerop kan: "Vanaken, Diatta, Yaremchuk, Cobbaut..."

Simon Mignolet heeft in zes maanden tijd alle harten veroverd in Jan Breydel. De 31-jarige keeper is op geen foutje te betrappen en bezorgde hen tot nu toe het beste naoorlogse rapport op verdedigend vlak. En hij haalt zijn neus niet op voor de Jupiler Pro League...

Mignolet ziet genoeg jongens die gerust een stap hogerop kunnen. "Bij Club Brugge denk ik aan Clinton Mata, Simon Deli, Eduard Sobol , ­Krépin Diatta en Hans Vanaken", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Bij de andere ploegen Roman Yaremchuk, ­Jonathan David en misschien Sander Berge." "Lamkel Zé kan een hoger niveau waarschijnlijk ook aan, maar ik ken hem niet goed genoeg. Zinho Vanheusden kan op termijn misschien ook de stap zetten. En bij Anderlecht denk ik aan Hendrik Van Crombrugge en Elias Cobbaut. Van Sambi Lokonga heb ik nog niet genoeg gezien om te weten of het een topper wordt.” Vooral Sobol valt op in dat lijstje. “Een aanvallende en verdedigend complete en sterke linksback vind je niet veel. Net door zijn specifieke kwaliteiten gaat hij goed in de markt liggen en zie ik hem ooit op een hoger niveau spelen. Om dezelfde reden denk ik dat ook Cobbaut die stap gaat maken.”