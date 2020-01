🎥 Hoe zou het zijn met... Leon Bailey? Van ontvoerde vader naar gegeerd door Engelse topclub

Hoe zou het zijn met... Leon Bailey? De Jamaicaan kende een vrij opvallende jeugdperiode sinds hij bij Racing Genk aankwam. Zo verdween zijn vader plots en was hij gegeerd, maar mocht de balvirtuoos nergens aan de slag. Momenteel maakt hij het mooie (en iets minder mooie) weer bij Leverkusen.

Leon Bailey (22) kwam in 2013 aan bij Racing Genk. De flankspeler maakte er twee jaar later zijn profdebuut nadat hij eerder al jeugdspeler was van de club, al koste dat zowel de club als de speler bloed, zweet en tranen.

Ontvoerde vader

Na een heisa met zijn manager en vader belandde hij in 2015 in Slovakije bij Trencin. Bailey's vader, Kyle Butler, was vier maanden spoorloos verdwenen. Naar eigen zeggen was hij ontvoerd, al bleek achteraf dat hij platzak terugkwam van Mexico waar hij zijn verhuis naar België regelde.

Onder andere de arbeidsinspectie kwam langs bij Racing Genk en Butler trok met zijn spelers uit de Jamaicaanse Phoenix Academy weg. Een overgang naar Standard zat er niet in omdat Bailey nog niet meerderjarig was en geen werkvergunning kreeg. Ook Ajax kwam aan bod, maar daar stuitte hij op het probleem dat volgens de EU-regels de club geen profcontract mag geven aan minderjarige voetballers.

Daarop volgde het avontuur in Trencin, al zag Racing Genk snel zijn kans daar wanneer Bailey achttien jaar werd. Drie dagen na zijn verjaardag tekende de Jamaicaan een contract in Genk en kon het avontuur beginnen.

Onder Peter Maes kreeg Bailey vrijwel meteen een basisplek op de flanken. In zijn eerste seizoen bij de Limburgers vielen vooral zijn fluwelen acties en manier van spelen op. Enkel doelpunten waren nog niet voor hem weggelegd. Hij scoorde in 42 wedstrijden zeven doelpunten. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt en al vrij snel kwam het Duitse Bayer Leverkusen op de proppen wanneer hij ook nog eens werd uitgeroepen tot Jonge Profvoetballer van het Jaar.

Bailey bleef nog een half jaar in Limburg en scoorde eerst nog negen doelpunten - waarvan zeven in de Europa League - alvorens hij de overstap naar Leverkusen zou maken. Daar moest de tiener opboksen tegen de concurrentie van hét opkomende talent Julian Brandt (nu Dortmund, red.) en de ervaren Karim Bellarabi.

Zijn tweede seizoen bij Bayer kon Bailey zijn plaats afdwingen en verdrong hij Bellarabi naar de bank. Zijn basisplek geeft hij niet meer af en onder coach Peter Bosz is Bailey uitgegroeid tot de speler die hij vandaag de dag is: een Jamaicaans international sinds 2019 en namelijk gegeerd door Liverpool.

Dit seizoen verraste hij vriend, vijand en Bayern München door in zijn eentje de Duitse recordkampioen op de eigen speelmat op te rollen. Bailey zorgde met twee doelpunten voor de zege van Bayer Leverkusen.

Maar hij heeft ook al wat tegenwerk gekregen, want hij kende een paar wedstrijden blessureleed en ontving ook al twee rode kaarten. Vooral over de tweede was zijn technisch directeur Rudi Völler niet te spreken: "Ik kan dit echt niet aanvaarden."

Bailey mist door de rode kaart ook de eerste speeldag van 2020. Of Bosz een beroep zal doen op de jonge Jamaicaan is nog maar de vraag. Al is het wel duidelijk dat hij dit seizoen zowel positief als negatief bepalend is voor zijn club.