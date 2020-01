De zoektocht naar de laagste stamnummers: 26 & 36, over 'Sang et Or' na een fusie met 'Ratten' die beker wonnen als tweedeklasser

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 26 & 36: Doornik.

Doornik en het Doornikse: al van in de Middeleeuwen en zeker in de vroegmoderne tijd waren ze een twistappel tussen eerst de Spaanse Habsburgers en Frankrijk, de Fransen en de Oostenrijkers en veel meer.

Maar sinds 1902 wordt er ook gevoetbald. Door twee verschillende ploegen aanvankelijk, al zouden ze elkaar in de 21e eeuw wel vinden in een fusie. De fusieclub RFC Tournai speelt momenteel nog steeds met stamnummer 26 in het Luc Varennestadion en staat in de subtop van de Derde Amateurklasse en in de geel-rode kleuren van US.

US Tournai

De oudste van de beide Doornikse teams is US Doornik, al ontstaan in 1902 en met stamnummer 26 - het stamnummer dat ook aan de fusieclub werd gegeven. Snel werd het team ontstaan uit Doornikse studenten lid van de Belgische voetbalbond, in 1928 werden ze al koninklijk.

Het hoogtepunt werd een jaartje in eerste nationale begin de jaren '50. Meer dan 10.000 supporters kwamen toen naar de thuismatchen kijken, al was het succes van korte duur en verzeilde het team hoe langer hoe meer in de lagere regionen van het voetbal.

Erwin Vandendaele - de Aristocraat van Gent en Anderlecht - stopte er begin jaren '80 zijn actieve carrière en zette er zijn eerste pasjes als coach, ook Adnan Custovic speelde aan het begin van de jaren '10 nog even voor de fusieclub.

RRC Tournai

Die andere club uit Doornik is RRC Doornik, bijgenaamd de Ratten of de Racing en dat met stamnummer 36. Ook zij speelden in de jaren '50 even op het hoogste niveau, maar zakten daarna al snel terug af naar de lagere reeksen.

Het gloriemoment kwam er met Louis Verstraete halfweg de jaren '50. Toen won Doornik als tweedeklasser de Beker van België, iets wat niet meer werd nagedaan tot 2019 - lees het artikel van vorige week over KV Mechelen HIER NOG EENS NA!

Erelijst:

Beker van België (RRC) in 1956