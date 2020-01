Manchester United overleeft replay in FA Cup tegen Wolverhampton en Dendoncker

Manchester United heeft woensdagavond de replay in de derde ronde van de FA Cup gewonnen. Nadat het op het veld van Wolverhampton Wanderers 0-0 had gespeeld, werd het 1-0 op Old Trafford.

Manchester United staat in de competitie pas vijfde, met een straatlengte achterstand op plek drie. Ook in de EFL Cup lijkt het verhaal voorbij na een 1-3-nederlaag tegen Manchester City in de heenwedstrijd. De Europa League en de FA Cup zijn daardoor dus extra belangrijk voor de Mancunians dit jaar. In de Europa League werden ze tegen Club Brugge geloot. Tegen Wolverhampton kwam Man U goed weg toen de 0-1 van Pedro Neto door de VAR werd afgekeurd wegens voorafgaand handsspel. Twintig minuten voor tijd scoorde Juan Mata toch de 1-0. Meteen ook de eindstand.