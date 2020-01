'Standard laat Poolse jeugdinternational testen op training, Watford ligt op de loer'

Standard heeft er een nieuw gezicht bij op training. De 18-jarige Pool Kacper Radkowski mag zich de komende dagen bewijzen bij de Rouches.

Volgens La Dernière Heure zal de jonge Pool Kacper Radkowski vanaf zondag een week meetrainen bij Standard. Radkowski komt momenteel uit voor Zagłębie Sosnowiec in de Poolse tweede klasse dat hem huurt van Varsovia Krakau. Hij komt het best tot zijn recht als centrale verdediger of als defensieve middenvelder.

Radkowski is op dit moment ook Pools international bij de U19. Het Nederlandse Willem II en Watford FC houden ook zijn situatie in de gaten. Hij wordt in eigen land in elk geval omschreven als een erg groot talent.