Van Moer verwelkomt Hans Vanaken in elitair clubje na nieuwe Gouden Schoen: "Hij kan er 4 of 5 winnen"

Hans Vanaken is pas de vierde speler die twee jaar na elkaar de Gouden Schoen in de wacht wist te slepen. Onder meer Wilfried Van Moer deed hem dat voor in 1969 en 1970, maar de Kleine Generaal won de trofee in totaal drie keer.

Is er volgens u met Hans Vanaken een verdiende winnaar uit de stembus gekomen? Wilfried Van Moer: "Jawel, al was het verschil niet groot." Wat waren zijn verdiensten in 2019? Van Moer: "Als je net een Gouden Schoen hebt gewonnen, dan zie je vaak een terugval, maar dat heb ik bij Vanaken absoluut niet gezien. Bovendien speelt hij in een ploeg die erg goed draait. Het is een nuchtere voetballer. Hij bekijkt het op zijn manier, rustig aan. Niet te veel lawaai, geen grote mond. Spijtig voor Mbokani, maar er kan er maar één winnen." U heeft het ooit klaargespeeld om de trofee twee jaar na elkaar te winnen. Hoe komt het dat slechts weinigen dat gegeven is? Van Moer: "Blijkbaar is het niet eenvoudig om op hetzelfde niveau te blijven presteren na een Gouden Schoen. Misschien zijn de laureaten een klein beetje naast hun schoenen beginnen te lopen, maar dat probleem heb je bij een nuchtere kerel als Vanaken niet." Er wordt gezegd dat Vanaken het verschil maakte door om de drie à vier dagen te presteren, terwijl Mbokani bij Antwerp -dat niet Europees speelt- dat om de week deed. In welke mate speelde dat mee? Van Moer: "De Champions League-campagne speelt toch ook wel mee in het verhaal. Hij zette daarin enkele goede prestaties neer en het niveau daar is toch veel hoger dan in de Belgische competitie. Dat blijft toch in het geheugen van de stemgerechtigden hangen." Vanaken zit nu aan twee stuks. Denkt u dat hij u ooit zal evenaren of zal inhalen? Van Moer: "Zoals Club Brugge nu bezig is zijn ze het verschil met de andere ploegen alleen maar aan het uitdiepen. Het beleid en de financiën zijn goed. Ik heb de indruk dat ze weglopen van de anderen. Ik zie ze de komende drie à vier jaar nog steeds met een sterke ploeg spelen. Als Vanaken daarin blijft meedraaien, dan kan hij hem vier of vijf keer winnen."