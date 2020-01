Kan Anderlecht nu wel een vuist maken? "Dat is gewoon Anderlecht zijn"

Frank Vercauteren wou de druk duidelijk niet verhogen voor de match tegen Club Brugge. Eigenlijk moet die gewonnen worden met het oog op play-off 1. "Cercle Brugge en Moeskroen moeten ook gewonnen worden hoor", haalde hij de schouders op.

"Tuurlijk heb ik er nog vertrouwen in, anders zou ik hier niet zitten", grijnsde Vercauteren, die duidelijk niet al te veel zin had in de vragen van de pers. "Waarom zou de match tegen Club Brugge verschillen van de rest? Club, Cercle, Moeskroen,... het zijn allemaal matchen van de waarheid."

Ook van een underdogrol voor Anderlecht wou hij niet weten. "Brugge moet ook winnen hoor. Ik denk niet dat ze daar zeggen dat ze niet moeten winnen. Maar wij moeten zeker ook winnen. Dat is gewoon Anderlecht zijn. Als Anderlecht speelt zijn ze bij de favorieten. Dat is zonder de realiteit te vergeten. Aan ons om die proberen te veranderen."

Hoe gaat hij in die korte tijd het enorme verschil in kwaliteit opgelost hebben die er te zien was in de bekermatch? Wel, hij was het niet met ons eens... "Op bepaalde momenten was het verschil echt niet zo groot. In het begin van de eerste helft, maar daarna kwamen we beter in de match. We konden wel niet reageren na het eerste doelpunt."