AA Gent is helemaal rond met Bruno Godeau: Transfer nu al of pas na het seizoen?

De komende maanden zal Bruno Godeau Moeskroen sowieso verlaten voor AA Gent. De enige vraag die nog rest is wanneer hij de overstap zal maken, nu of pas na het seizoen?

AA Gent bereikte al eventjes een persoonlijk akkoord met Bruno Godeau. De centrale verdediger is na dit seizoen transfervrij en zal voor drie jaar tekenen. Normaal gezien zou hij in de zomer transfervrij overkomen, maar mogelijk maakt hij toch vroeger de overstap. Hij moet in Gent een doublure worden voor Michael Ngadeu en Igor Plastun.

Tot voor januari waren dat Dylan Bronn, Jan Van den Bergh en Timothy Derijck. Bronn vertrok al naar het Franse FC Metz, Timothy Derijck staat in de belangstelling van KV Kortrijk en Jan Van den Bergh keert terug nadat hij een bloedprop in de hersenen had.