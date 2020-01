Verheyen vindt nieuwe zet van Anderlecht broodnodig: "Zulke mensen kan je niet genoeg betalen"

Anderlecht-Club Brugge, de meeste mensen denken wel te weten hoe dat zondag gaat aflopen. De voorbije week heeft paars-wit nog een paar veranderingen doorgevoerd. Gert Verheyen juicht die toe.

Nochtans werd er geïnvesteerd aan mensen buiten het sportieve. Maar Verheyen vindt dat een goed gegeven. "Voetballers die niet presteren, kosten meer geld, hoor. Spelers worden doorgaans het best betaald, hè. Het punt is: mensen die zorgen dat je bedrijf winst maakt en geen verlies, kan je niet genoeg betalen. En daar kennen die mensen toch iets van?", zegt hij in Het Nieuwsblad.

“De voetbalknowhow zit toch bij Kompany, bij Vercauteren, bij Zetterberg? En Wouter (Vandenhaute) kent wel degelijk iets van voetbal."

Vandenhaute moet ook niet gaan beslissen welke spits er moet komen. “Dat is zijn taak toch niet? Daar heb je toch anderen voor? Weet je wat het beste is wat ik over Anderlecht heb gelezen? Vercauteren die zegt dat ze diepgang nodig hebben. Dat was de schoonste dag de voorbije weken.”