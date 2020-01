Joris Kayembe, de "tegenslag" die er opnieuw hoopt te staan : "In Nantes kennen ze hem niet"

Le Sporting Charleroi va tenter de relancer l'ex-international espoirs Joris Kayembe, dont la carrière a été entravée par de graves blessures aux ligaments. Un beau pari.

Het verhaal van Joris Kayembe (25) mogen we gerust een tegenslag noemen. In zijn nog jonge carrière herviel hij al drie keer in een blessure met als resultaat dat ook zijn buitenlandse passage bij FC Nantes niemand zal onthouden.

"Jammer genoeg. En het is niet zijn fout. Het was precies of het mocht niet zijn", vertelt David Phelippeau, Nantes-watcher voor 20 Minutes en de Franse radiozender RMC. Hij kwam deze week met het nieuws dat Kayembe dicht bij een transfer naar Charleroi zou staan.

"Hij kwam aan bij Nantes, al dan niet in vorm, betrokken in een deal die Sergio Conceiçao naar Porto liet gaan", legt Phelippeau verder uit. De jonge Belg -in acht wedstrijden bij de Belgische beloften goed voor drie doelpunten- kwam niet verder dan drie wedstrijden bij Les Canaris. "We hebben mooie dingen gezien van hem. In de voorbereiding liet hij een goede indruk na. Snel, technisch goed onderlegd, interessant", aldus de journalist.

"Maar dan kwam er die erge blessure. En bij zijn terugkeer in februari 2018 scheurde hij de kruisbanden van zijn andere knie. Het is erg, maar meer kan ik niet vertellen over hem omdat hij niet speelde dit seizoen."

Christian Gourcuff rekende inderdaad niet op Kayembe. Zelfs niet wanneer Nantes diep in de miserie zat op de flank. "Ik geloof dat het belangrijk is voor hem om Nantes en deze omgeving te verlaten. Hij was hier niet gelukkig en kende ook niet veel geluk", voegt David Phelippeau eraan toe. "Ik kan goed begrijpen dat Charleroi voorzichtig is omtrent zijn medische testen."

De revanche?

Met het lanceren van Kayembe bevestigt Charleroi zijn status om kansen te geven aan spelers die het niet makkelijk hebben. Victor Osimhen kreeg in België al snel de stempel van "verloren" voetballer. We kunnen maar hopen dat een stap naar Charleroi de goede is voor Kayembe.