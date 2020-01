🎥 Doelpunt Trossard levert zijn ploeg een punt op, De Bruyne kan puntenverlies City niet vermijden

Op de 23ste speeldag in de Premier League komen er weer heel wat Belgen in actie. Eerder op de dag bleven Vertonghen en Alderweireld verstoken van een zege bij Tottenham, maar Trossard had wel zin in een feestje. Uiteindelijk moest ook hij en ook Kevin De Bruyne bij City vrede nemen met een draw.

Leandro Trossard en Brighton & Hove Albion ontvingen in eigen huis Aston Villa. Zeven minuten voor het einde van de eerste helft brak de Limburger de ban. Prima loopactie en met zijn linker vond hij de verste hoek: 1-0. Jack Grealish scoorde een klein kwartier voor tijd nog tegen, waardoor het een gelijkspel werd. .@LTrossard opent z'n rekening in 2020! 😍⚽ pic.twitter.com/FvmNJAgO3s — Play Sports (@playsports) January 18, 2020 In Manchester kwam Kevin De Bruyne in actie, maar Crystal Palace breek een taaiere brok dan verwacht. Door het doelpunt van Tosun moest Man City lange tijd achtervolgen. In het slotkwartier leek topschutter Agüero zich alsnog in de heldenrol te voetballen. 90' Fernandinho Own Goal

City 2-2 Palace#MCICRY pic.twitter.com/B3zjwlrzO6 — PL Goals (@PLGoals0) January 18, 2020 In vijf minuten ging het van 0-1 naar 2-1. Agüero scoorde eerst de gelijkmaker op aangeven van Jesus en kopte later ook nog een voorzet van Mendy binnen. Toch werd het geen overwinning voor City. Fernandinho kreeg een voorzet van Zaha op de voet en werd met een owngoal nog de antiheld; 2-2 dus. Ook Arsenal slechts gelijk In andere wedstrijden in Engeland viel ook op hoe Arsenal niet verder geraakte dan een 1-1 tegen Sheffield United. In de subtop blijft Wolverhampton Wanderers het wel uitstekend doen. Het ging met 2-3 winnen bij Southampton.