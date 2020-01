Guardiola blijft opnieuw gefrustreerd achter: "Ze deden niet veel, maar ze hebben een punt"

Zoiets moest er nog bij komen. Na een achterstand te hebben opgehaald verspeelde Manchester City alsnog punten door een bizarre owngoal. Zo werd het weer geen al te fijne persbabbel voor Pep Guardiola, wiens team toch reeds al te vaak met de punten morste.

Aan de inzet lag het volgens hem niet tegen Crystal Palace. "We hebben alles geprobeerd", zegt de manager op de site van Man City. De spirit was er. We konden terugkomen en dan is het zonde dat je zo punten verliest. We hadden het lastig in de eerste tien minuten van de tweede helft. We kwamen terug zonder al te veel na te denken over wat we moesten doen."

Je mag geen fouten maken

Mogelijk was het daardoor zo lang wachten op doelpunten voor The Citizens. "We hebben aangevallen, hebben vele voorzetten en hoekschoppen voor doel gebracht. Zij deden niet veel, maar ze hebben een punt." Vorig jaar verloor City zelfs van Palace. "Over het algemeen hebben we de wedstrijden tegen hen gecontroleerd, maar je mag geen fouten maken."

Dat zag Guardiola in deze wedstrijd wel gebeuren. "Je mag Zaha niet laten komen, zoals we nu wel deden." Qua speelwijze het veld op als in Villa Park, waar die aanpak wel uiterst succesvol bleek (1-6). "We speelden gelijkaardig zoals we deden tegen Aston Villa, met Mendy die aanviel vanop links en spelers in het midden."