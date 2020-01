Mike Trésor Ndayishimiye: doorgestuurd bij Anderlecht, hot in Eredivisie

Mike Trésor Ndayshimiye doet van zich spreken in Nederland. Hij is, net als heel Willem II, bezig aan een sterk seizoen. Dit weekend had hij met een wereldgoal andermaal een belangrijk aandeel in de verrassende zege van de Tilburgers tegen AZ.

Ndayishimiye belandde via Avenir Lembeek en Tubeke bij de jeugdopleiding van Anderlecht. Daar vielen zijn snelheid en actieradius meteen op. Hij schopte het dan ook tot jeugdinternational.

Bij de beloften stopte het paars-witte verhaal voor Ndayishimiye. In zijn derde seizoen bij de U21 wilde hij meer voeling krijgen met de A-kern. "Gewoon meetrainen met de eerste ploeg was al voldoende voor mij, maar het was me niet gegund", vertelde hij hierover in Voetbal International. Emilio Ferrera vond hem indertijd in balverlies te weinig gedisciplineerd. "Hierdoor besloot ik mijn contract niet te verlengen bij Anderlecht, waarna ik zelfs niet meer mocht meespelen bij de beloften."

En dus vertrok hij in 2018 naar NEC. Bij de club uit Nijmegen, dat uitkwam op het tweede niveau, deed hij het meer dan behoorlijk in zijn eerste seizoen. Hij scoorde zes doelpunten in 25 competitiewedstrijden.

Dit seizoen werd hij door het financieel noodlijdende NEC verhuurd aan Willem II, met optie. De club uit Tilburg heeft deze optie intussen (uiteraard) gelicht. Onze landgenoot kwam pas vrij laat bij de groep, waardoor hij pas op speeldag zes zijn debuut maakte in de Eredivisie. Beslissend was hij toen nog niet, maar hij liet regelmatig vlagen van zijn klasse zien.

Met vier doelpunten en een assist in zijn laatste vijf duels heeft Ndayishimiye een belangrijk aandeel in de knappe opmars van Willem II. Mede dankzij doelpunten van onze landgenoot wonnen de Tilburgers op het veld van Ajax en AZ. Willem II staat op een ongeziene derde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Adrie Koster (ex-Club Brugge) houdt zo topclubs als PSV en Feyenoord achter zich.

Mike Trésor Ndayishimiye, die effe een bal op de stropdas van Freek Heerkens volleyt. Heerlijk. pic.twitter.com/WscT58UVKH — DeKruikenzeiker® (@DeKruikenzeiker) 28 december 2019

Yıkıldık 1-3 oldu. AZ, İdrissi çıktıktan sonra kayboldu oyunda. Ndayishimiye en karizmatik gollerinden birini atmış olabilir 20 yaşında. pic.twitter.com/350ud6BJbs — Selim Payalan (@selimpayalan) 18 januari 2020