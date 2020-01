'Zulte Waregem leent ook derde speler uit'

Zulte Waregem lijkt na George Timotheou en Cameron Humphreys nog een derde speler op uitleenbasis te laten gaan. Ook Mikael Soisalo lijkt tijdelijk op weg naar de uitgang van het Regenboogstadion.

Zulte Waregem haalde de flankaanvaller in de zomer van 2018 naar België. Vorig seizoen kwam hij 28 keer in actie, al was dat vrijwel uitsluitend als invaller. Dit seizoen kwam hij niet verder dan 65 minuten.

Volgens Het Laatste Nieuws wordt de Fin tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Portugese Varzim. De Portugezen wisten geen aankoopoptie af te dwingen. Soisalo ligt nog tot de zomer van 2021 onder contract bij Zulte Waregem.