"Club raast als een bulldozer door het kampioenschap en doet me wat aan Liverpool denken"

Tal van spelers en waarnemers zijn dit seizoen onder de indruk van Club Brugge. Het team van Philippe Clement staat op eenzame hoogte in het klassement en ook Europees speelde het enkele straffe dingen klaar.

Een van de spelers die onder de indruk is, is Jonathan Buatu. Hij speelde enkele jaren bij Waasland-Beveren en dit seizoen ook nog even bij Moeskroen. "Ik blijf de prestaties van Club Brugge volgen door de aanwezigheid van Clinton Mata, mijn ploegmaat bij de nationale ploeg van Angola", legde Buatu uit.

Als een bulldozer

"Brugge leverde enkele solide prestaties af in de Champions League. Net niet winnen van Real Madrid dat is niet niks. Philippe Clement heeft oog voor ieder detail en laat het team alleen maar beter presteren", onderstreepte de Luikenaar.

"Vergeleken met de andere grote ploegen in de competitie hebben ze een aanzienlijke kloof geslagen. Bovendien hebben ze enkele uitzonderlijke spelers in de rangen. Ze gaan als een bulldozer door het kampioenschap en doen me wat denken aan Liverpool in de Premier League", besloot hij.