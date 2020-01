45 sterke minuten op Anderlecht, maar intussen is het stil geworden: en toch gelooft KV Mechelen in 19-jarige

Eén wedstrijd gespeeld en één clean sheet. Sofiane Bouzian kreeg veel lof voor zijn 45 minuten op Anderlecht na de rode kaart voor Yannick Thoelen. Sindsdien zat hij enkel nog tegen KV Kortrijk eens op de bank. Maar KV Mechelen verliest zijn vertrouwen in de jonge doelman niet.

De 19-jarige goalie doet het goed bij de reserven, maar moet dus voorlopig Thoelen en Bram Castro laten voorgaan bij de eerste ploeg. Het ziet er echter naar uit dat hij volgend seizoen een rijtje opschuift in de hiërarchie. Castro is einde contract en Mechelen wil Bouzian zijn kans geven als stand-in voor Thoelen.

Waarschijnlijk gaat dat gekoppeld gaan met een contractverlenging, want KVM ziet in hem toch de wissel op de toekomst en zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. De doelman heeft een voorbeeldige mentaliteit en laat zich positief opmerken in de vestiaire.

Hij is intussen ook Marokkaans belofteninternational geworden. Bouzian acteerde sterk bij zijn debuut op Anderlecht en liet zich opmerken met enkele cruciale reddingen. De jongeman is dus ook moeilijk van zijn stuk te brengen.