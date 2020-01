De prestaties van Charles De Ketelaere blijven niet onopgemerkt in Europa: interesse uit Duitsland, Italië, Engeland en Frankrijk

2019 was het jaar van de grote doorbraak voor Charles De Ketelaere. De 18-jarige middenvelder liet op het Belgische en Europese toneel al enkele veelbelovende dingen zien en dat is enkele clubs uit de grote Europese competities niet ontgaan.

Charles De Ketelaere debuteerde in de bekermatch tegen Francs Borains, maar iedereen leerde hem pas echt kennen toen Philippe Clement hem tegen PSG in de ploeg dropte in plaats van de geschorste Ruud Vormer. Daarna behield de jonge centrale middenvelder zijn plaats bij de kern en hij kreeg nog geregeld invalbeurten. De Ketelaere stelde zijn coach nooit teleur tijdens die optredens.

Meer nog, De Ketelaere verscheen zelfs op de radar van enkele buitenlandse clubs. Zo is er interesse uit Italië, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Onder meer Lyon, Fiorentina, Atalanta en Leverkusen volgen zijn prestaties op de voet.

De Ketelaere ligt nog tot 2022 onder contract bij Club Brugge en heeft al getoond dat hij nog veel in zijn mars heeft. Bovendien heeft hij een coach die in hem gelooft én krijgt hij voldoende kansen om zich te bewijzen. Een vertrek lijkt dus niet aan de orde.