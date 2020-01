Zulte Waregem ziet twee spelers uitvallen op Jan Breydel en houdt adem in, maar heeft flankspeler bijna te strikken

Zulte Waregem haalde op bezoek bij Club Brugge een prachtig resultaat in de heenwedstrijd van de halve finales in de Beker van België: 1-1. In de marge was er wel wat nieuws te melden.

Zowel Ibrahima Seck als Ewoud Pletinckx vielen in de eerste helft geblesseerd uit en moesten vervangen worden - Seck tijdens de rust. De heupproblemen van Seck lijken niet al te ernstig, Pletinckx liep mogelijk een scheurtje op en is zo enkele weken buiten strijd. Srarfi Toch is er ook goed nieuws te melden: met Bassem Srarfi is de eerste wintertransfer zo goed als een feit. Essevee wilde hem afgelopen zomer ook al overnemen van Nice, maar toen raakte de deal niet rond. Nu lijkt het alsnog rond te gaan komen. Bij Nice verzamelde de Tunesische flankspeler dit seizoen amper 207 speelminuten.