🎥 Paul-José Mpoku begint aan zijn avontuur bij Al-Wahda met een assist

Enkele dagen geleden besloot Paul-José Mpoku om Standard definitief te verlaten voor Al-Wahda FC. De aanvallende middenvelder was meteen beslissend in zijn eerste duel voor de club.

In de wedstrijd tussen Hatta en Al-Wahda FC was Mpoku meteen goed voor een assist. In de Verenigde Arabische Emiraten gaf hij de assists voor het tweede doelpunt van Sebastian Tagliabue.

Al-Wahda won de wedstrijd uiteindelijk ook met 2-0 en staat momenteel achtste van veertien clubs in de competitie. Met Carlitos (ex-Villarreal en Legia Warschau) speelt er nog een bekendere speler bij de club.