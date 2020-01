Keert Christian Benteke terug naar zijn oude club in de Premier League?

Christian Benteke zit op een zijspoor bij Crystal Palace en dus willen ze een oplossing vinden voor de Belgische aanvaller. Even werd over Club Brugge gesproken, maar nu zou Benteke uitgeleend kunnen worden aan zijn oude liefde in Engeland.

Christian Benteke zou in de belangstelling staan van Aston Villa. De Belgische aanvaller speelde van 2012 tot en met 2015 bij de club uit de Premier League en daar deed hij het uitstekend met 49 doelpunten in 101 wedstrijden. Het leverde hem zelfs een transfer naar Liverpool op, maar daar kon hij zich nooit doorzetten. Ook bij Crystal Palace was het zeer wisselvallig. De voorbije weken was er ook interesse van Club Brugge, maar de Belgische competitie lijkt het dus niet te worden voor de Rode Duivel. Samatta Benteke moet bij Aston Villa de concurrentie aangaan met Ally Samatta. De ex-spits van Racing Genk werd weggeplukt door de zware blessure van Wesley (ex-Club Brugge), maar Aston Villa was dus nog op zoek naar een extra spits.