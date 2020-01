Waarom kiest Ke Hua Sports voor Sporting Lokeren? "We hebben internationaal een naam opgebouwd"

Sporting Lokeren heeft deze ochtend bekendgemaakt dat ze zullen samenwerken met Ke Hua Sports, een bekende Chinese sportgroep. Louis de Vries gaf op de persconferentie meer uitleg waarom de groep voor Sporting Lokeren heeft gekozen.

"U zal zich waarschijnlijk afvragen waarom zo'n belangrijke groep voor Sporting Lokeren heeft gekozen", aldus de Vries op de persconferentie. "Sporting Lokeren heeft internationaal een naam opgebouwd en we hebben een goede reputatie."

De Chinese partners zijn al een paar keer in Lokeren geweest. "Ze zijn overtuigd van onze mogelijkheden. Ze hebben gezien wat voor een infrastructuur wij hier kunnen en ook zullen uitbouwen."

Jeugdacademie & Belgische internationals

Ook de jeugdacademie van Sporting Lokeren valt in de smaak bij Ke Hua Sports. "Ik zeg het met het grootste respect en dankbaarheid naar het bestuur van de jeugd toe dat we met onze jeugdacademie tot de elite behoren. Het heeft op de Chinese groep indruk gemaakt."

Zoals eerder gezegd heeft Lokeren dus ook een naam opgebouwd in het verleden. "In het verleden hebben we samengewerkt met spelers die zijn uitgegroeid tot Belgische internationals. Sommige daarvan spelen of hebben gespeeld in China en het maakt indruk op de mensen", concludeert de Vries.