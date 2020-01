'Nieuwe Engelse topclub komt aankloppen voor Berge en wil hem wegsnoepen uit klauwen Liverpool'

De interesse in hem is niet nieuw, maar tot op heden kwam het (nog) niet tot een (winter)transfer. Maar: de mercato is nog een week open en het blijft opletten. Temeer nu opnieuw een absolute grootmacht op tafel komt kloppen.

Er is de voorbije weken al het nodige geschreven over Sander Berge. Napoli, Liverpool en West Ham United toonden al interesse. Niemand werd echter al enorm concreet voor een (winter)transfer en de wintermercato sluit binnen een week. United Maar: Manchester United komt nu op de proppen. Zij hebben dringend een middenvelder nodig door de blessures van Pogba en McTominay. United is na een 0 op 6 opnieuw in de problemen gekomen in de Premier League en Solksjaer zou wel wat zien in zijn landgenoot, weet TeamTalk. Ook Declan Rice (West Ham) staat op het verlanglijstje, maar dat zou dan weer de weg voor Berge naar dat team helemaal openzetten.