Straf: 'Cercle Brugge spaart kosten noch moeite in operatie redding en doet nog vijf transfers'

Hotic, Eppel, Chatziisaias, Christie-Davis, Moser en Hassen: al zes spelers kwamen er deze winter bij voor Cercle Brugge. Maar daar zal het allerminst stoppen.

Nieuwbakken voorzitter Vincent Goemaere heeft in Krant Van West-Vlaanderen in zijn kaarten laten kijken wat betreft de transferwoede van Cercle Brugge in operatie redding.

Nog vijf nieuwkomers

Zo zouden er nog liefst vijf versterkingen gaan bijkomen de volgende week om de hele boel te redden. De kloof met KV Oostende is momenteel zeven punten, er zijn nog acht wedstrijden te spelen.

Op de slotspeeldag is er wel nog Cercle Brugge - KV Oostende, mogelijk een cruciaal duel. Kan de Vereniging dit weekend tegen Anderlecht de kloof alvast verkleinen?