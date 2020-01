Vercauteren geeft update over Didillon, Vanden Borre en nieuwe blessure Nasri

Anderlecht heeft nog steeds een blessurelijst zo lang als de arm van Frank Vercauteren. In plaats van spelers te recupereren is er eentje die dichtbij zijn terugkeer stond hervallen.

Samir Nasri liep immers een spierscheur in de adductoren op. "Volgens de medische staf zou dat tien dagen duren, wat heel snel is voor een spierscheur", zei Frank Vercauteren. Nasri staat al een week aan de kant, want hij blesseerde zich vorige zaterdag op training.

Vercauteren zit ook verveeld met Thomas Didillon. Zijn tweede doelman weigerde al twee dagen te trainen. "Het is duidelijk dat hij weg wil, maar de club moet haar belangen ook verdedigen. Hij is wel op de club, maar eigenlijk is hij er ook niet. Hij komt niet in aanmerking voor een selectie tegen Cercle. Hij weet wat ik erover denk, dat wist hij vorige week trouwens al. Dat is voldoende."

Grote test voor Vanden Borre

Anthony Vanden Borre hoeven we dit weekend ook niet in de selectie te verwachten. Hij ondergaat maandag zijn grote examen. "We spelen maandag een oefenmatch tegen OH Leuven. Daar zullen we zien hoever hij echt staat. Hij is wel goeie stappen aan het zetten, maar moet nog één deeltje toevoegen. Hij is op de goeie weg en zijn cijfers gaan omhoog. Nu moet hij die laatste stap nog zetten."