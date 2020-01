Genk vindt akkoord voor nieuwe doelman en betaalt aanzienlijk minder dan voor Didillon

Het is helemaal rond: Alireze Beiranvand wordt de nieuwe doelman van Genk. Dat lieten bronnen in Iran aan onze redactie weten. De Iraanse club Persepolis heeft officieel bevestigd dat ze een akkoord hebben.

Beiranvand komt over van Persepolis FC. Genk moet hem nog medisch testen, maar de clubs hebben wel een akkoord gevonden over de transferprijs. De 27-jarige Iraniër moet zo'n 700.000 euro kosten, te betalen in twee schijven. De eerste schijf zou de komende dagen al betaald worden.

Daarmee is hij inderdaad opmerkelijk goedkoper dan Thomas Didillon, voor wie Anderlecht twee miljoen euro vroeg. Beiranvand komt er via het netwerk van Mogi Bayat.