Vrancken zag veel gelobby: "Het was hier druk na de match, zoveel meningen van hooggeplaatste personen"

"Tuurlijk moest dit gestaakt worden, we konden zelfs vanop de bank de overkant van het veld niet meer zien", zei Wouter Vrancken na de stopgezette match. Over het gedrag van Charleroi was hij dan weer niet te spreken, al leek hij er wel redelijk gerust in.

De scheidsrechter werd belaagd door die van Charleroi vonden ze bij KV Mechelen. Het zal afhangen van wat in die zijn rapport staat wat de Geschillencommissie zal beslissen. "Er was hier heel wat drukte na de match in de neutrale zone. Er werd heel wat geroepen en er waren heel veel meningen van hooggeplaatste personen", zei Vrancken zonder namen te noemen.

Dat hij daarmee Mehdi Bayat bedoelde, durven we wel gokken. "Hier kon niet in verder gespeeld worden. Of de match had moeten beginnen? Ik had het er voor de wedstrijd al met onze kinesist over dat het alleen maar erger zou worden. Maar ja, nu is het aan de bondsinstanties."

Maar voor hem is het logisch dat de match volledig herspeeld wordt. "Onze contacten bij de KBVB zeiden dat het zo zou zijn, maar de match delegate zei dan weer dat het bijlange nog niet zeker is. We zullen wel zien wat er uit de bus valt. Wat ik denk van een match van 54 minuten en 1-0? (lacht) Ik sta van niets meer verstomd."