Volle focus op promotiefinale bij OHL of nog voor beide periodetitels gaan? "Het is nog te veraf"

Nadat ze de eerste periodetitel al in de wacht wisten te slepen wou men bij Oud-Heverlee Leuven verdergaan op dat elan. Twee periodetitels betekent immers geen promotiefinale, maar rechtstreekse promotie. Vrijdag liet de club dure punten liggen in de strijd om periode II.

De Leuvenaars hadden de kansen om te winnen op het veld van Lokeren, maar verder dan 1-1 kwamen ze niet. Nu is het afwachten hoe groot de kloof met de leider is na deze speeldag. "Met een puntje schieten we iets te weinig op. Maar goed, een poos geleden waren er nog ploegen die uitgeteld leken en nu weer vol in de running zijn voor het periodekampioenschap", gaf Tom Van Hyfte aan na de match.

Op de juiste weg

"Die promotiefinale is nog te veraf. De reeks is nog veel te open om het nu al op te geven", ging hij verder. Daarin werd Van Hyfte bijgetreden door zijn ploegmaat David Hubert. "Kijk, er zijn nog vijf wedstrijden te gaan en mathematisch is het nog mogelijk. Er is geen enkele ploeg die een kloof heeft", gaf hij vrijdagavond aan.

Hubert zag bovendien beterschap in de Leuvense rangen. "Ons spelpeil moest naar boven en dat is vandaag gelukt. Jammer dat het resultaat niet volgde, maar het gaat alleszins de juiste weg op", besloot hij.