OH Leuven claimde "twee overduidelijke strafschoppen" maar ving bot: "We zijn een beetje bestolen"

De spelers van Oud-Heverlee Leuven voelden zich bekocht tijdens de match tegen Lokeren. Tot twee keer toe meenden ze recht te hebben op een strafschop en de beelden spreken dat niet tegen. Net daarom smaakte het gelijkspel zo zuur.

De eerste betwiste fase viel vlak voor de rust, toen een gekadreerd schot via de arm van Jelle Van Damme in corner ging. In de slotfase kreeg ook invaller Straetman het leer tegen de elleboog, terwijl de arm niet naast het lichaam was.

"Volgens de videobeelden is de eerste zeker strafschop. Van Damme krijgt de bal op de hand op een belangrijk moment. Want als je vlak voor de rust die gelijkmaker kan maken", aldus Tom Van Hyfte.

Zijn ploegmaat David Hubert wikte zijn woorden iets minder. "Die eerste ging er zelfs in en bij de tweede is er toch geen sprake van een natuurlijke beweging. Als de handen zo hoog zijn en niet naast het lichaam... we zijn vandaag een beetje bestolen want het waren twee overduidelijke gevallen", besloot hij.