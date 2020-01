🎥 Praet toont Leicester de weg in FA Cup met fenomenale dieptepass

Het Engelse voetbal staat dit weekend in het teken van de vierde ronde van de FA Cup. Er staan nog geen kletterende affiches op het programma, maar van onderschatting bij de toppers uit de Premier League mag geen sprake zijn.

Zo maakte Leicester City geen fout in hun wedstrijd tegen Brentford, de nummer vijf uit The Championship. 'The Foxes' begonnen met een experimenteel elftal aan de aftrap. Geen Youri Tielemans, maar wel Dennis Praet tussen de lijnen.

A la De Bruyne

De ex-Mauve zette zijn team op weg naar de zuinige zege met een fantastische doorsteekbal die de goal van Iheanacho inleidde. Het doelpunt, dat al na vijf minuten viel, bleef de enige goal van de partij en zo gaat Leicester een ronde verder in de FA Cup.