'Manchester United heeft vervanger van Marcus Rashford op het oog en kijkt rond in China'

Met de blessure van Marcus Rashford moet Manchester United op zoek naar een nieuwe diepe spits. The Red Devils hebben een aanvaller op het oog.

Volgens Sky Sports wil Manchester United de Nigeriaan Odion Ighalo terug naar de Premier League halen. De Nigeriaanse aanvaller speelt momenteel voor Shanghai Shenhua in de Chinese Super League en scoort daar aan de lopende band.

Ighalo speelde eerder al in de Premier League bij Watford waar hij in het seizoen 2015/16 een heuse sensatie was met 14 doelpunten in de eerste seizoenshelft. De 30-jarige Nigeriaan trok in 2017 naar China voor iets meer dan 20 miljoen euro.