Vojvoda na zijn eerste goal voor Standard: "Een droom die uitkomt"

Mergim Vojvoda bracht Standard vrijdagavond tien minuten voor tijd langszij tegen KV Oostende. Het was zijn eerste doelpunt voor de Rouches.

“Het was zeker geen eenvoudige wedstrijd voor ons”, vertelde de ex-speler van Moeskroen achteraf. “Oostende stond met elf te verdedigen en het veld maakte het ons nog moeilijker. Op die manier is het niet evident om de ruimtes te vinden.”

“Ik ben erg fier dat ik ons langszij heb kunnen trappen. Ik zat hier als kind zelf op de tribune de namen van spelers die scoorden te roepen. Nu heb ik zelf kunnen scoren: dit is een droom die uitkomt. Maar het belangrijkste is dat we die 2-1 nog maakten en uiteindelijk de drie punten in Luik hielden.”