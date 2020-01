📷 🎥 Eerbetoon voor Robbie Rensenbrink, Cercle draagt goal op aan Miguel Van Damme tijdens #CERAND

Niet alleen tussen de lijnen was er actie tijdens de partij tussen Cercle Brugge en Anderlecht. Er werd ook eer betoond aan de overleden Rob Rensenbrink en steun betuigd aan Miguel Van Damme.

Miguel Van Damme strijdt tegen kanker en wordt daarin volop gesteund door de fans van Cercle Brugge. In minuut 16 -het rugnummer van de onfortuinlijke doelman- weerklonk een applaus in het Jan Breydelstadion vanwege de groen-zwarte en paars-witte fans. In de spionkop van Cercle hing ook een spandoek voor de 26-jarige goalie. Ook de 1-0 werd opgedragen aan Van Damme.

16’ MIGUEL VAN DAMME. 💚 #MeToYou Cercle Brugge (@cercleofficial) January 26, 2020

Voor de match was er een minuut stilte voor Rob Rensenbrink. Het Anderlecht-icoon stierf dit weekend op 72-jarige leeftijd.