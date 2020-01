Blessurezorgen bij Eupen? "Het zag er niet goed uit bij hem"

Eupen heeft dit weekend kunnen winnen op het veld van Waasland-Beveren. Toch kregen ze ook slecht nieuws. Zowel Musona als Jens Cools moesten naar de kant met blessures. Vooral die laatste was er erg aan toe.

De centrale middenvelder van Eupen gooide zich in de laatste minuut voor een hard schot, maar daardoor kreeg hij de bal vol in het gelaat met een bloedneus als gevolg. Hij moest ook geholpen worden langs de lijn, want hij leek bijna van zijn stokje te draaien. Volgens San José, de trainer van Eupen, moeten ze de komende dagen verder bekijken hoe het met Cools gaat.

Musona moest al na een half uur naar de kant. Hij werd een paar keer hard tegen de vlakte gewerkt en hij kon niet meer verder. Toch is hij volgens de Spaanse trainer oké en zal hij gewoon kunnen meetrainen de volgende dagen.